Radrizzani e Manfredi: "La Sampdoria è salva, siamo orgogliosi"

Ora è ufficiale: la Sampdoria passa nelle mani di una nuova società. La trattativa si è conclusa nella serata di martedì 30 maggio, quando è stato annunciato che la proprietà del club blucerchiato è passata da Massimo Ferrero ad Andrea Radrizzani, già proprietario del Leeds United - anche i Whites sono retrocessi in Championship, la Serie B inglese, così come i liguri - . Grande soddisfazione per il Chairman di Aser Group e Matteo Manfredi, Principal di Gestio Capital: "Adesso possiamo dirlo – apre Andrea Radrizzani – è stata una vera e propria battaglia, ma possiamo finalmente dire di avercela fatta. Siamo a dir poco entusiasti nel poter annunciare di aver portato a termine l’acquisizione di questo straordinario club. La storia ed il blasone della Samp sono salvi e la mia felicità penso sia quella di tutte le persone che per questi colori stavano soffrendo. Il mio ringraziamento in questo momento va soprattutto a tutte quelle persone che hanno lavorato senza sosta per far sì che questo accordo trovasse una giusta conclusione. Ed in particolare devo rivolgere un grandissimo grazie a Matteo (Manfredi ndr) e all’avvocato De Gennaro. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Da oggi si volta pagina… ed io personalmente non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.