Sampdoria: non c'è intesa con i procuratori, ora la B è a rischio!

GENOVA - La salvezza societaria della Sampdoria è ancora in bilico. Nella tarda serata di ieri - dopo un nuovo confronto tra le parti - non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo sul piano di ristrutturazione del debito del club (che grazie alla composizione negoziata della crisi sta scendendo da 150 a 80/90 milioni) con alcuni creditori, in particolare alcuni procuratori. Nuove trattative sono in corso ma è necessario - per il definitivo via libera alla nuova proprietà Radrizzani/Manfredi - che la questione vada chiusa in fretta, non oltre il 15 giugno in vista dell'assemblea degli azionisti del giorno successivo e soprattutto in vista della scadenza per l'iscrizione al campionato di B fissata il 20 giugno. Mentre con fornitori e banche l'accordo per la ristrutturazione del debito è ormai definito, la situazione con alcuni agenti non si è ancora sbloccata. Sul tavolo la proposta di rientro è quella del 40% del credito da pagare in tre anni. Mentre la negoziazione tra le parti prosegue, al momento per la Sampdoria non esisterebbero le condizioni per rispettare le indicazioni del Tribunale e potersi dunque salvare. Non è insomma ancora escluso completamente il rischio di ripartire da categorie inferiori.