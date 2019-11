Sassuolo, senti Romagna: "De Zerbi è perfetto per me"

SASSUOLO - Il difensore del Sassuolo Filippo Romagna ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con la Lazio di domenica: "Veniamo da due risultati utili consecutivi, un pari a Lecce e la vittoria nel derby con il Bologna che ha aiutato a lavorare con il sorriso ma non abbiamo perso la carica e la voglia di conquistare punti". La Lazio dopo un avvio balbettante ha trovato un'ottima forma: "E' una squadra forte che ha tanta qualità in avanti, giocatori come Immobile che segnano tantissimo ma siamo pronti. Ciro è in un grande momento, sarà una sfida stimolante". Il classe '97 è al primo anno in Emilia dopo due stagioni al Cagliari : "Mi sto trovando bene, come mi ero trovato a Cagliari. Ho trovato un gruppo sano che mi ha aiutato e anche grazie al lavoro ho avuto l'occasione per poter dimostrare il mio valore ma ho fatto solo 4 partite, la strada è ancora lunga". Con il Cagliari e allo scorso Europeo U21 Romagna ha giocato poco: "Avrei voluto sicuramente fare meglio. Nel primo anno a Cagliari ho fatto tante partite in cui forse nessuno si aspettava questo e nel secondo anno invece ho fatto di meno. All'Europeo non sono stato schierato ma sono scelte, ho avuto la fortuna di aver fatto parte del gruppo che ha provato a vincere l'Europeo".

Sul suo rapporto con De Zerbi: "Il ds Giovanni Rossi ha inciso tanto nella trattativa per portarmi qui. Qui è diverso dal punto di vista del gioco e delle idee, più affine alle mie caratteristiche. Il mister chiede tanto lavoro ai difensori, personalità, voglia di costruire gioco e di dominare il gioco in ogni momento e a me piace veramente tanto e mi trovo molto bene". Romagna prosegue: "Abbiamo tanta qualità in rosa, non solo in attacco. Dobbiamo cercare continuità, equilibrio nelle prestazioni: ci stiamo lavorando tanto. Non eravamo scarsi due settimane fa e non siamo fenomeni ora. Pressione per la Lazio dati i tanti gol subiti? No, tutte le partite sono difficili. La Lazio ha attaccanti forti e tanta qualità, è un banco di prova importante per noi e ci stiamo lavorando tanto anche con mister Bianco che fa parte dello staff da diverse settimane. Spesso subiamo gol perché proponiamo un calcio molto bello da giocare e penso da anche da vedere ma questo comporta dei rischi, stiamo lavorando su questo ma non cambieremo mai la nostra mentalità". Acerbi, per anni leader dei neroverdi, ora gioca proprio nella Lazio: "E' un giocatore che sta facendo bene, qui ha lasciato il segno. Si può sempre imparare da campioni come lui, è un modello per noi difensori. Non bisogna sedersi perché anche se arrivi in Serie A poi può cambiare tutto. Devi dimostrare qualcosa giorno dopo giorno, devi avere ambizione, e non puoi pensare a 18 anni che avrai 20 anni di carriera in A, devi capire che devi fare qualcosa in più per meritarti il prossimo anno in A".