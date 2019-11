Sassuolo, De Zerbi: "Meritavamo di più. Boga doveva essere malizioso"

REGGIO EMILIA - "Deluso? ". Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato così a Sky la sconfitta della sua squadra con la Lazio nel finale: "Più che deluso sono dispiaciuto, meritavamo di fare risultato e in alcuni momenti avremmo potuto portarci in vantaggio. Tutto sommato non avevamo sofferto troppo. C'è però soddisfazione per aver giocato una ripresa di livello e con coraggio, ma la Lazio può segnare in qualsiasi momento e può farlo anche chi subentra dalla panchina. In cosa fare lo step? Nella malizia, in tanti sono giovani, se vedete come è uscito Boga sull'1-1 al 90esimo...quelli grandi escono con comodo dal campo. Dovrò allenarli su questo, non è scorrettezza, ma malizia in alcune situazioni che può portare vantaggi a tutti. Qualcosa la paghi, ha pagato anche il Parma oggi all'ultimo secondo, e loro sono più esperti di noi". Sull'azione che ha deciso il risultato: "Il gol di Caicedo? Lu fa un bel gol, ma vedo alcuni errori: tipo Romagna che poteva uscire subito su Luis Alberto, eravamo a tre dietro. Pochi gol nel primo quarto d'ora? Può essere un caso, può essere anche perchè abbiamo cambiato tanti giocatori, bisogna comprendere anche gli spazi della partita. Eravamo lenti, nella ripresa invece ho visto più fluidità" ha concluso.

