De Zerbi: "Che carattere il mio Sassuolo!"

REGGIO EMILIA - A Sky Sport Roberto De Zerbi ha commentato così l'ennesima rimonta del suo Sassuolo, capace di riprendere il Torino sul 3-3 dopo il doppio svantaggio: "Ci sono degli aspetti positivi e altri da aggiustare, non siamo ancora brillantissimi nel gioco. L'ho detto a Bologna e lo ripeto oggi. Non abbiamo rubato nulla, la partita l'abbiamo fatta noi e le occasioni le abbiamo avute. Ma quello che è buono è che noi non muoriamo mai. E questa è una gran cosa per una squadra che fa del gioco la sua arma principale. Avere un carattere simile vuol dire avere fede, gruppo e voglia di non fermarsi mai. Oggi credo che un po' abbiamo sentito la classifica, i ragazzi la guardano e non erano sciolti come in altre circostanze. Nel primo tempo le giocate erano troppo controllate. Vertigini? Ma no, credo sia normale, ieri in conferenza ho parlato apposta di giocare senza ansia, ma divertendosi. Questo è un passaggio che una squadra come la nostra deve fare e che al terzo anno cerca di sognare. Oggi eravamo in campo come sempre e Ayhan ha giocato solo per una scelta di forma. Lopez? Mi è piaciuto anche se ha perso qualche pallone di troppo, ma lì non dobbiamo aver paura di giocare".

"Ora gli avversari ci affrontano in maniera diversa"

Ancora De Zerbi: "Adesso gli avversari ci inquadrano diversamente, ora dobbiamo lavorare sul dettaglio anche quando non abbiamo la palla. Anche oggi abbiamo preso gol un po' così... ecco perchè la qualità del passaggio diventa determinante. Ora gli avversari preparano la partita con il pallone tra i nostri piedi. I tanti cambi di formazione? So che siete tifosi della squadrafissa (ride, ndr), ma tra i terzini abbiamo tante alternative, i centrali sono rimasti gli stessi invece. Poi ci sono momenti di forma da vedere, ma tutti hanno lo stesso livello, anche le cosiddette seconde linee. Marlon? Lui è uno dei difensori più forti del nostro campionato, viene da qualche infortunio e non è ancora in forma piena, ma è un mio pupillo e troverà spazio" .