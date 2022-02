Sassuolo, Dionisi: "Roma? Dobbiamo giocare come con la Juve"

SASSUOLO -Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con la Roma:"Per squalifica mancano Scamacca e Raspadori e non possiamo farci nulla: contro la Roma giocheremo senza loro due ma ci sarà qualcun altro. Dovremo dimostrare di essere pronti e di far partita alla pari con la Roma, a prescindere da qualche assenza. Bisogna farci l'abitudine - Lo ha dichiarato - A livello di organico la Roma ha qualcosa di più, dovrebbe lottare per i piani alti della classifica, ma nella partita secca ce la giochiamo. Dobbiamo scendere in campo come contro la Juve, ovviamente cercando il risultato. Il mercato? La società ha fatto il possibile per la sua storia e lungimiranza, abbiamo 29 punti che non sono pochi. Sono state fatte delle valutazioni che ho accettato e condiviso, sono arrivati giovani di prospettiva. E poi non è da tutti dare continuità ai nostri ragazzi. L'andata con la Roma? Un pareggio sarebbe stato più giusto. La Roma la troviamo più forte, all'andata era molto in fiducia, stavolta speriamo di esserlo noi. Mourinho in difficoltà? Ha festeggiato mille panchine all'andata, chissà quante ne avrà affrontate e superate di difficoltà. Sarà una partita complicata, non sempre pulita. Ma la nostra volontà deve fare la differenza per prenderci quanto perso all'andata e contro la Samp", ha concluso.