Sassuolo, Dionisi: "In undici contro undici avremo vinto noi"

REGGIO EMILIA - Il pareggio raggiunto dalla Roma in extrmis punisce un Sassuolo volenteroso nonostante l'inferiorità numerica. Il rosso mostrato a Ferrari a 20' dalla fine non ha lasciato indifferente Alessio Dionisi, tecnico neroverde che raramente dà corda alle polemiche. Ma in questa occasione ha fatto un'eccezione: "Camminavo tanto nell'area tecnica - spiega ai microfoni di Dazn - perché cercavo di dare una mano visto che eravamo in inferiorità numerica negli ultimi 20’. Abbiamo dovuto gestire la pressione della Roma nella nostra metà campo e cercavo di aiutare la squadra, ma posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Mi sarebbe piaciuto giocarmela in undici fino alla fine. Non dire nulla non va sempre bene: Kumbulla andava ammonito prima, mentre a noi il giallo veniva mostrato subito. Era già difficile affrontare questa sfida venendo dalla Coppa Italia, anche per questo vanno fatti i complimenti alla squadra, perché con la stanchezza accumulata non era facile rimontare: stavamo assaporando la vittoria anche in inferiorità numerica. In undici contro undici secondo me avremmo vinto". Sarebbe stato un bel premio per una squadra tra le più giovani della Serie A: "La cosa difficile - spiega Dionisi - è cercare di aiutarli a crescere, perché vanno supportati in parte e in parte gestiti. Abbiamo scelto di farli giocare sempre, quando invece ci sarebbe bisogno di farli rifiatare. Sono bravi nell’atteggiamento e nell’intensità ma non dobbiamo parlarne troppo. Quello che conta è quello che dimostreranno in futuro, mentre leggendo i giornali pare che abbiano già dato tanto. Hanno tutti una buona maturità, anche se non ancora ottima".