SASSUOLO - Doppia sessione di allenamento per il Sassuolo: al Mapei Football Center la seduta mattutina ha visto svolgere dai neroverdi lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo, mentre nel pomeriggio messa in azione, torello, esercitazioni tecnico tattiche e partitella su campo ridotto. Lavoro differenziato per Filip Djuricic e Jeremy Toljan. Per la giornata di domani è in programma una seduta pomeridiana.