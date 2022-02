SASSUOLO - Il Sassuolo ha rinnovato la sua fiducia in Giorgos Kyriakopoulos. Il difensore greco, infatti, ha sottoscritto il prolungamento con la società neroverde, portando la scadenza del suo contratto al 2025 come ufficializzato dal club in una nota ufficiale: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio - si legge - comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del calciatore neroverde Giorgos Kyriakopoulos (1996, difensore) fino al 30 Giugno 2025".