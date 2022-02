Sassuolo, Dionisi: "Inter? Fortissima. A Milano con consapevolezza"

SASSUOLO - Vigilia di Inter-Sassuolo , il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole: " Affronteremo una squadra forte , non devo dirlo io, basta guardare la classifica e i dati dicono che l' Inter se non è la più forte è una delle più forte. Noi veniamo da due prestazioni positive e questo trend lo dobbiamo mantenere nell 'atteggiamento perché la prestazione è una conseguenza dell'atteggiamento . E per atteggiamento intendo con la palla e senza palla, su questo siamo stati altalenanti. E' chiaro che non giochiamo per la visibilità ma per confermarci, recupero Scamacca e Raspadori , ma perdo Ferrari perchè squalificato purtroppo. Dovremo essere bravi a concedere il meno possibile a una squadra che crea tanto e mette in difficoltà chiunque anche sulle palle inattive. Impossibile non avere difficoltà ma dovremo essere bravi a reagire".

Inter autorevole e di qualità: massimo rispetto



"L'Inter ha personalità e consapevolezza. Le qualità dei giocatori sono indiscutibili. Lo dimostra anche la partita con il Liverpool dove hanno perso immeritatamente. Dovremo rispettare l'avversario e sicuramente avremo delle possibilità per metterli in difficoltà. Sono troppe le qualità dell'Inter. Dovremo andare a Milano con consapevolezza e sfruttando le nostre qualità. Aucelli pronto per il salto coi grandi? La Primavera sta facendo bene. Con la Roma, con la prima in classifica, la squadra se l'è giocata e ha espresso un ottimo gioco e se gioca bene è perché è composta da giocatori di prospettiva. Non ho intenzione di fare nomi perché se già si parla troppo dei giovani in prima squadra, non dovremo fare l'errore di parlare di quelli che non sono nemmeno in prima squadra. Sono contento per Bigica, per Palmieri, per tutto il settore giovanile e se continueranno così altri giovani avranno la possibilità di reagire".