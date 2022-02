Sassuolo, Scamacca: "Mancata esultanza? Pensavo fosse fuorigioco..."

MILANO - Il Sassuolo ci ha preso gusto a vincere in casa delle grandi. Dopo Milan e Juventus, anche l'Inter si è dovuta arrendere ai neroverdi: "Di serate belle - ha spiegato Gianluca Scamacca, autore del secondo gol ospite, ai microfoni di Dazn a fine gara - fortunatamente ne abbiamo vissute molte quest'anno. Oggi i tre punti erano fondamentali contro una squadra molto forte, una delle favorite per lo scudetto tra l’altro. Mi sono sacrificato in copertura, ma devo dire che la squadra mi aiuta molto, ed è anche merito del mister se ho imparato a giocare in questo modo. Io ci metto sempre del mio per cercare di migliorarmi e dare il massimo per il gruppo. Non mi sono posto obiettivi a livello di gol, a fine anno tirerò le somme. Perché non ho esultato? Pensavo di essere in fuorigioco… Ma poi mi sono lasciato andare".