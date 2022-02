Sassuolo, Dionisi: "Ci serve più continuità, ma la vittoria è meritata"

REGGIO EMILIA - Dopo l'Inter, il Sassuolo mette ko anche la Fiorentina, portando a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato: "Non era facile dopo la vittoria di San Siro - ammette Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ai microfoni di Dazn - c’era il rischio di approcciare male la partita perché ancora inebriati da quel risultato, ma non siamo caduti in questo errore. Loro ci hanno schiacciati dopo il nostro vantaggio e dopo il rosso a Bonaventura pensavamo di averla già vinta, ma credo la nostra sia una vittoria meritata per come abbiamo giocato. Sono contento per Defrel, a cui il gol mancava da un po’: lui di solito cerca l’assist, anche per questo merita questa rete importante. Perché siamo tornati al 4-3-3 a gara in corso? Non riuscivamo a gestire bene la palla e serviva alzare il baricentro per avere più palleggio senza ricorrere sempre alla verticalizzazione".