Carnevali: "Dionisi è allenatore da big. Berardi lascia Sassuolo solo per top club"

SASSUOLO - "Sono a Sassuolo da nove anni, siamo sempre stati in Serie A. Tutto parte dalla famiglia Squinzi che ci ha dato le linee guida nel tenere il giusto equilibrio tra la parte sportiva ed economica, puntando su giovani interessanti". Lo ha detto Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. "Berardi è cresciuto nel Sassuolo, con lui c'è un legame speciale: è un campione ed è maturato tantissimo. Oggi è uno dei migliori giocatori italiani, se non il migliore", ha aggiunto. Sul futuro di Berardi e il mancato approdo alla Fiorentina, Carnevali ha detto: "È chiaro che possa esserci l'ambizione di voler andare in un grande club, se arriverà una richiesta importante faremo un ragionamento con lui. La proposta della Fiorentina non era congrua con il valore del giocatore, ma probabilmente per Berardi serve un club top". "Quando vediamo i nostri giocatori andare in un grande club o vestire la maglia della nazionale è una soddisfazione immensa", ha detto ancora Carnevali. "Dionisi è una allenatore giovane, con le idee chiare e anche lui sta crescendo perchè veniva dalla serie B. Ha scelto la società giusta per crescere, penso possa ambire a una grande società perchè ha tutte le caratteristiche per poterlo fare. La qualità e identità di gioco conta tantissimo, perchè pensiamo che esprimendo un gioco piacevole si possa valorizzare il giocatore. Poi perchè ci piace vedere la squadra giocare bene, sperando di riuscirci", ha aggiunto.