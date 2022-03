Sassuolo, Chiriches a parte insieme a Djuricic e Toljan

SASSUOLO - Sassuolo a lavoro in vista della sfida di venerdì al Mapei Stadium contro lo Spezia. Alessio Dionisi sorride per i recuperi di Rogerio e Satalino, tornati in gruppo dopo qualche settimana di assenza, ma deve fare i conti con lo stop di Chiriches. Il difensore romeno ha infatti lavorato a parte insieme a Djuricic e Tojan, lungodegenti di casa Sassuolo, facendo sorgere qualche dubbio sul suo possibile impiego contro le Aquile di Thiago Motta. Nella mattinata di mercoledì le condizioni del centrale verranno valutate nuovamente, con i neroverdì che si ritroveranno al centro di allenamento per proseguire nella preparazione dell'anticipo della 30ª giornata di Serie A.