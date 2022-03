Berardi: "Sassuolo, che emozione i 100 gol in A. Nazionale? Daremo tutto"

REGGIO EMILIA - Ha trascinato il Sassuolo con una doppietta, toccando quota 100 gol in serie A. Domenico Berardi ha commentato la sua serata da protagonista, ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: "Non sapevo nulla della maglia già pronta per i 100 gol. L'hanno fatta i magazzinieri, sono molto contento per questo traguardo. Ho preso più consapevolezza nei miei mezzi. Prima magari ero più bloccato, ora sono me stesso al 100%. Sono davvero contento ad essere accostato a Gilardino, Belotti è un onore, anche perché ci sono arrivato da esterno a questo traguardo. Ora non devo fermarmi, devo continuare. Devo ringraziare questa gente perché mi hanno sempre dimostrato affetto. Assist per Mancini? Ora arrivano due partite importanti. Contro la Macedonia daremo il 100% e sono convinto che possiamo farcela. Prossimo obiettivo? 101 gol ".