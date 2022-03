SASSUOLO - Il Sassuolo, nel pomeriggio, ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di sabato in casa della Lazio. Per i neroverdi, una seduta caratterizzata da possesso palla, partitelle a campo ridotto a tema e da un lavoro metabolico a secco a chiudere. Hanno svolto un lavoro differenziato Filip Djuricic, Giacomo Satalino e Domenico Berardi. Domani, è in programma una doppia sessione di allenamento.