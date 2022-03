Sassuolo, Berardi ancora a parte: è in dubbio per la Lazio

SASSUOLO - Sessione di allenamento pomeridiano per il Sassuolo di Dionisi che prepara la sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Nella seduta odierna i neroverdi, hanno svolto esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo della manovra. Qualche preoccupazione per il tecnico degli emiliani, visto che anche oggi Berardi ha lavorato a parte, insieme a Djuricic e Satalino. L'eventuale assenza dell'attaccante sarebbe una brutta tegola per il Sassuolo. Si attendono sviluppi e soprattutto la rifinitura di domani.