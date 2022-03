Dionisi: "Sassuolo, devi confermarti. Lazio? Vorrà riscattarsi dopo il derby"

SASSUOLO - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ha analizzato la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, in programma sabato alle 18. Ecco le sue parole: “Vorrei rendere merito all'under 18 neroverde, per la vittoria del Torneo di Viareggio: complimenti a Palmieri, Cascione, allo staff e a cascata a tutti. Si tratta di un traguardo importante per tutta la società, poi è già il secondo nel giro di pochi anni”.