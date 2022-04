SASSUOLO - Seduta pomeridiana per il Sassuolo che ha ripreso oggi la preparazione in vista del prossimo turno di campionato, contro l’Atalanta domenica 10 aprile alle ore 15 al Mapei Stadium. Un allenamento composto da riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico tattiche, possesso palla, partita a campo ridotto e lavoro metabolico a secco a chiudere. Lavoro differenziato per Domenico Berardi e Abdou Harroui. Per la giornata di domani il programma prevede una doppia seduta di allenamento.