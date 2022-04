Sassuolo, Dionisi: "Atalanta squadra in salute e superiore a noi"

SASSUOLO - Il tecnico neroverde Dionisi ha parlato nella conferenza stampa antecedente il match di domenica contro gli uomini di Gasperini. “L'Atalanta è una squadra forte e superiore al Sassuolo e che se secondo me è in salute nonostante il risultato immeritato contro il Napoli. Sia ieri in Europa League che domenica, ha disputato partite vere. Sarà una gara molto difficile. Se l’Europa League le ha tolto qualcosa, potremo sopperire e fare qualcosa con le nostre qualità. Dobbiamo affrontarla con spensieratezza e consapevolezza perché ci arriviamo consapevoli dei nostri mezzi. Con la Lazio credo che abbiamo perso per demerito nostro. Dobbiamo far sì che l’Atalanta faccia fatica contro di noi, fermo restando che non sarà facile ottenere un risultato positivo. Dovremo essere bravi a riassettarci sulla partita di domenica: se saremo gli stessi che hanno affrontato la Lazio, per noi finirà male. Il nostro obiettivo è superare i punti dell’andata: ne abbiamo fatti 24, ora siamo a quota 19“.