Sassuolo, Dionisi: "Scamacca e gli altri giovani non meritano i titoloni"

CAGLIARI - Al termine del ko esterno contro il Cagliari (1-0), Alessio Dionisi tecnico del Sassuolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: "La responsabilità è soltanto mia, siamo stati l'opposto di quello che siamo stati domenica scorsa contro l'Atalanta. Non me ne voglia il Cagliari ma il demerito è nostro. Non possiamo gestire la palla senza tirare, non si fa gol così, non si può. Ripeto, mi assumo le reponsabilità, perché battiamo molto su questo e questa è una delle qualità che ci ha permesso di realizzare e vincere della partite perché se dovessimo giocare per difenderci giocheremmo in modo diverso ma siamo votati all'attacco e una squadra non può gestire tanto la palla senza incidere. Ogni tanto facciamo passi indietro e sono stufo di questo. Non possiamo fare così contro una squadra che non aspettava altro che attenderci e ripartire. Il Cagliari poi ha meritato il risultato. Scamacca? Il primo avversario di Scamacca oggi è stato se stesso, poteva fare meglio, ma è giovane, sta trovando continuità, sta avendo numeri che non ha mai avuto. Oggi lui e gli altri non meritano i titoli che voi gli concedete perché non può bastare un mezzo campionato e ogni tanto sono in un ascensore. Il Cagliari ha messo la determinazione che noi non abbiamo messo".