SASSUOLO- Doppia seduta per il Sassuolo in vista della gara contro la Juventus. In mattinata la squadra ha lavorato divisa in due gruppi alternando forza in palestra e trasformazione sul campo con esercitazioni tecniche tattiche. Nella sessione pomeridiana i ragazzi di Dionisi sono stati impegnati in messa in azione, esercitazioni specifiche per reparto e partitelle a tema su campo ridotto. Lavoro differenziato per Harroui.