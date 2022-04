Dionisi: "Juve strafavorita, ma il Sassuolo può batterla"

SASSUOLO - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con la Juventus:"Più che deluso sono molto arrabbiato per l'ultima partita. A questo punto le motivazioni fanno tanto: noi abbiamo raggiunto l'obiettivo da tempo, ma ci sono obiettivi quotidiani e ora sono quello di riscattare la partita precedente - ha dichiarato il tecnico, che nella sfida coi bianconeri vuole "fare il massimo, sapendo che potrebbe non bastare. Non abbiamo nulla da perdere, abbiamo le qualità per metterli in difficoltà. La Juve è lanciata, è la squadra che nel girone di ritorno ha fatto più punti, è forte ma pensiamo a noi. Per riscattare la brutta gara col Cagliari, quale miglior avversario della Juve? Mi attendo una Juventus quadrata, attenta e determinata. Non ha ancora raggiunto i propri obiettivi, giocherà per vincere: come noi. E' passato tempo dalla gara d'andata e tante cose sono cambiate. Siamo migliorati, ma non abbiamo terminato di farlo. Sicuramente è una Juve più forte e consapevole, ma lo siamo anche noi. L'ultima partita con la Juve l'abbiamo persa in Coppa Italia, mi aspetto più una gara così, con la Juventus che inizierà forte per metterci in difficoltà, dovremo essere bravi a crederci e a gestire la partita, difenderci e avremo le nostre occasioni. Toljan e Harroui non ci saranno. La Juventus è strafavorita sulla carta, ma abbiamo dimostrato di saperla battere", ha concluso DIonisi.