Albertini consegna la panchina d'argento a Dionisi

ROMA - Prosegue la consegna delle 'Panchine' ai migliori allenatori della scorsa stagione. Dopo il viaggio a Londra per conferire la Panchina d'Oro al tecnico del Tottenham - nonché ex allenatore dell'Inter - Antonio Conte, e dopo aver premiato anche Rita Guarino per la Serie A femminile, lunedì sera Demetrio Albertini, capo della Settore Tecnico della Figc, ha consegnato la Panchina d'Argento all'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi. Quest'ultimo è stato premiato poco prima del calcio d'inizio del posticipo di Serie A tra la sua formazione neroverde e la Juventus.