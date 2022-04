Sassuolo, Dionisi: "E' andato tutto storto e le colpe sono di chi allena"

NAPOLI- Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 6-1 subito contro il Napoli: "E' difficile parlare dopo un risultato del genere, è andato tutto storto. Il responsabile sono io. Non siamo entrati bene in campo ma non dobbiamo puntare il dito contro nessuno in questo momento, sarebbe troppo semplice. La squadra non ha fatto quanto doveva e la responsabilità è dell'allenatore".