Sassuolo, Dionisi: "A Bologna tre punti meritati e col Milan voglio vincere"

BOLOGNA - Il Sassuolo si aggiudica il derby del Dall'Ara contro il Bologna, piegandolo (3-1) e vendicando così la sconfitta dell'andata. Al termine del match, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: "La partita di oggi offre tanti spunti positivi. Serviva uno sforzo mentale e l'abbiamo fatto. Credo che non meritavamo di concludere male un campionato che è stato nel complesso positivo. Volevamo fare più punti dell'andata e ora cercheremo di onorare al meglio questo campionato. Sono contento dell'atteggiamento della squadra ma anche del risultato ovviamente, ricordando il ko dell'andata dove non eravamo stati fortunati. Arbitri dello scudetto? Questa cosa non ci preoccupa, perchè è stimolante. Vogliamo finire bene e cercheremo di onorare il campionato fino alla fine. Sappiamo qual è la valenza della partita per il nostro avversario e noi siamo solo più motivati da questo, anche perché lo stadio sarà pieno. Il rischio di non fare bene contro il Milan ci sarà. Il Milan si merita quello che ha fatto fino ad oggi, ma noi faremo di tutto per invertire il pronostico".