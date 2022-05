Sassuolo, scandalo biglietti per la gara con il Milan

MILANO - La gestione della vendita dei biglietti di Sassuolo-Milan ha scatenato qualche perplessità: numerosi tifosi collegati sono rimasti senza tagliandi non hanno trovato disponibilità. La mancanza di un limite di acquisto, aggiunta alla mancanza di una scrematura per i possessori della tessera "Cuore Rossonero" ha scatenato polemiche, anche perché i biglietti a disposizione si sono esauriti nell'arco di 50 minuti. Ma non solo: la mancanza di filtraggio ha comportato massicci acquisti da parte dei bagarini che li hanno immediatamente rimessi in vendita, a prezzi altissimi (da quasi 1.200 a 3.000 euro) su siti di secondary ticketing. La società, intanto, ha invitato chi sia sprovvisto di tagliando, a non recarsi fuori dal Mapei, ma è molto probabile che saranno in molti i supporters presenti nei parcheggi dello stadio. I tifosi hanno comunque richiesto un maxischermo per seguire la gara. Sponda Inter, polverizzati i biglietti a disposizione dei tifosi nerazzurri per la gara contro la Sampdoria, da vincere sperando nello scivolone rossonero.