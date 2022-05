Sassuolo, Magnanelli saluta: "Si apre un altro capitolo della mia vita"

SASSUOLO- Quella contro il Milan sarà l'ultima partita di Francesco Magnanelli con la maglia del Sassuolo, e il capitano neroverde ha parlato in conferenza stampa, alla quale erano presenti anche il presidente del Sassuolo Rossi, l'a.d. Carnevali, il ds Giovanni Rossi, il segretario generale Fabris e anche il tecnico Alessio Dionisi, compreso il suo staff. "È un percorso iniziato tantissimi anni fa, sono qui a chiudere calcisticamente parlando. Sono passati tantissimi anni. Ho avuto la fortuna di incontrare persone e il posto al momento giusto. Sono arrivato bambino e me ne vado da padre, questa è una cosa molto bella per me. Sapete che legame ho con la città, con tutti coloro che lavorano nel Sassuolo, l'ho voluto costruire giorno dopo giorno e che ho voluto fortemente, anche quando sembrava ci fosse la possibilità d'andarmene ma non l'ho voluto io, la società, i dirigenti, gli allenatori. Certi tipi di carriera non si fanno se non siamo in due, io l'ho voluto fortemente ma dall'altra parte c'era il Sassuolo, la città, la proprietà, la dirigenza: abbiamo fatto un percorso molto bello".