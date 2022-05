Sassuolo, ritiro a Vipiteno dal 6 al 22 luglio

SASSUOLO - Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha comunicato le date del raduno e l'inizio del ritiro estivo per la stagione 2022/2023. I neroverdi anche quest'anno svolgeranno la preparazione estiva a Vipiteno , dal 6 al 22 luglio .

Il comunicato del Sassuolo

"Il Sassuolo Calcio ha ufficializzato le date del raduno e del ritiro estivo in preparazione alla stagione 2022/2023: anche quest’anno, la prima squadra neroverde andrà a Vipiteno-Racines (BZ), dove starà dal 6 al 22 luglio. La prima tappa della nuova stagione sono le visite mediche dal 29 giugno al 1° luglio, mentre il primo allenamento di gruppo sarà lunedì 4 luglio pomeriggio al Mapei Football Center, agli ordini del confermatissimo mister Alessio Dionisi. Il 5 luglio allenamenti al MFC, il 6 luglio Test Mapei al mattino e dopo il pranzo ci sarà la partenza per il ritiro di Vipiteno-Racines (BZ) dove la squadra rimarrà fino a venerdì 22 luglio. I nazionali attualmente convocati si aggregheranno successivamente. Il programma delle amichevoli durante il ritiro di Vipiteno-Racines è in fase di definizione".