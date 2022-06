Disavventura per Frattesi: completamente nudo su Instagram

Particolare disavventura per Davide Frattesi. Sul profilo Instagram del calciatore del Sassuolo, infatti, è apparsa una sua foto completamente nudo. L'immagine è rimasta online per qualche minuto e poi è stata rimossa dallo stesso giocatore. Dopo aver cancellato la foto apparsa tra le 'storie', Frattesi, che in questo momento è in vacanza ad Ibiza e sembra ad un passo dalla Roma, ha spiegato in un video: “Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto... Mi dispiace!”.