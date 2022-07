Sassuolo, ritirata la maglia numero 4 di Magnanelli

SASSUOLO - Il Sassuolo ha ritirato la maglia numero 4 indossata da Francesco Magnanelli, che ha deciso di chiudere con il calcio giocato al termine dell'ultimo campionato dopo 17 anni e 520 presenze in maglia neroverde. Anche il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani, applaude l'iniziativa: "Una decisione che condividiamo a pieno e per la quale mi complimento con la dirigenza - ha detto - Francesco Magnanelli non è solamente una bandiera del Sassuolo o un cittadino onorario, è innanzitutto il simbolo di una Sassuolo che con il lavoro, il sacrificio e la passione può stare a testa alta nei tavoli più importanti. Ho avuto la fortuna di conoscere il capitano più di dieci anni fa - prosegue il sindaco - ed ho potuto apprezzare innanzitutto l'uomo, prima ancora che il fantastico calciatore. Una persona semplice e riservata ma sempre disponibile e gentile, capace di diventare un vero e proprio trascinatore e uomo squadra. Un orgoglio per la città di Sassuolo che lo ha fatto cittadino onorario".