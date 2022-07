Sassuolo, intervento ok per Traore

SASSUOLO - In casa neroverde si registra l'infortunio del centrocampista ivoriano, Hamed Traore. Il calciatore neroverde ha riportato la frattura al quinto metatarso del piede sinistro ed è stato costretto, dunque, a rinunciare al ritiro con la squadra. Attraverso il bollettino medico riportato sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo, infatti, rende noto che "Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni".