Sassuolo.Jablonec 3-1: Frattesi, Harroui e Defrel in gol

VIPITENO - Vittoria per 3-1 per il Sassuolo nel secondo test stagionale, al centro sportivo di Vipiteno, sulla formazione ceca dello Jablonec, I neroverdi sbloccano il punteggio al 9': bella azione corale con Lopez che, servito da Raspadori, offre l'assist vincente a Frattesi che insacca. Al 28' però Sejk segna l'1-1. Nella seconda frazione di gioco, il Sassuolo torna in vantaggio al 30': punizione dal limite dell’area di Alvarez, respinge corto Hanus e Harroui è il più veloce di tutti a ribadire in rete. Cinque minuti dopo, trsi di Defrel al termine di una bella azione personale.