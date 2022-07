Sassuolo, è 2-2 con il Reims: in gol Ceide e Raspadori

REIMS - Il Sassuolo di Dionisi, dopo i tre successi contro Real Vicenza (10-1), Jablonec (3-1) e Sudtirol (2-0), pareggia 2-2 contro i francesi del Reims. Passati in svantaggio di due reti (VanBergen, Zeneli), i neroverdi di Dionisi agguantano i francesi con le trasformazioni di Ceide e di Raspadori. Ancora in campo il nuovo arrivato Thorstvedt. In avanti Raspadori punta centrale con ai lati Defrel e Ceide. Matheus Henrique e Harroui completano la linea di centrocampo. Davanti a Consigli ecco Ferrari e Ayhan, ai lati Muldur e Kyriakopoulos.