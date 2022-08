Sassuolo, Dionisi: "Raspadori potrebbe giocare contro la Juve"

SASSUOLO - Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prima giornata di campionato: "Esordire con la Juventus è uno stimolo. Per riscattarci dal derby di Coppa voglio vedere un altro approccio e un altro gioco". In casa Sassuolo però tiene banco il mercato visto che se da una parte è appena arrivato Pinamonti, dall'altra Raspadori sembra sempre più vicino al Napoli : "Pinamonti - commenta Dionisi - è arrivato l'altro ieri e si è allenato la prima volta ieri mattina. Si è sempre allenato ma gli manca la partita perché attendeva di conoscere la destinazione. Siamo felici che sia con noi, cerchiamo di capirlo se farlo iniziare o entrare a gara in corso, ora l'obiettivo è fargli trovare la condizione con le partite. Raspadori? Si sta allenando bene, sapete bene che sul mercato c'è più di qualcosa: non so a che punto sia, ma a oggi è un giocatore del Sassuolo. Se sarà ancora del Sassuolo domani e dopodomani, sarà a disposizione a Torino e potrebbe giocare". Poi gli obiettivi stagionali: "Confermarci rispetto all'anno scorso, sapendo che ripetere i 50 punti, e le prestazioni, non sarà semplice. Favorite per lo Scudetto? Per ovvie ragioni il Milan campione in carica e i vicini di casa dell'Inter, oltre alla Juve che affrontiamo lunedì. Ma occhio a sorprese". In vista del prossimo match: "Alla Juve toglierei Di Maria per talento e capacità, ma Kostic è un giocatore forte e Bremer nella passata stagione è stato forse il difensore più continuo. La Juve ha acquistato giocatori importanti".