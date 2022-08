Sassuolo, Dionisi dopo la Juve: Non meritavamo questo risultato

TORINO - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la gara con la Juventus: "Valuto risultato e prestazione, non posso essere non soddisfatto della prestazione e non meritavamo questo risultato, in alcune decisioni siamo stati poco fortunati - ha dichiarato - Siamo stati sicuramente imprecisi in alcune situazioni, il terzo gol è un nostro errore inutile, non serviva uscire in quel modo. Preferisco sbagliare per giocare. Sul secondo ne possiamo parlare, si vede da solo, e sul primo siamo stati un po' sfortunati. Il risultato è pesante e al termine del primo tempo il punteggio non era meritato. Anche se abbiamo tirato più della Juve siamo stati poco incisivi".