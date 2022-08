Sassuolo, Dionisi: "Raspadori? Sono convinto che a Napoli si farà spazio"

REGGIO EMILIA - Una magia di Domenico Berardi regala i tre punti al Sassuolo, nel match del Mapei Stadium contro il Lecce (1-0). Questo il commento del tecnico neroverde Alessio Dionisi ai micorofoni di Dazn. Così su Raspadori al Napoli: "Sono contento per Giacomo, anche se sarei stato più contento se fosse rimasto con noi, ma non possiamo trattenere i giocatori quando hanno queste opportunità. È un grande vanto per tutti, Giacomo non credeva di poter giocare sotto punta l’anno scorso e ora arriva in una grande squadra che gioca in Champions, e lo fa da sotto punta. Deve essere un orgoglio, sono convinto che si ritaglierà spazio e gli faccio un in bocca al lupo. Ora non penso più a Giacomo, ma a chi c’è". Poi un commento alla partita: "Abbiamo giocato bene nel primo tempo, un po' meno nel secondo ma nella media è stata una buona prestazione, un atteggiamento molto buono e un risultato ottimo. Niente è scontato, abbiamo cambiato diversi titolari rispetto all'anno scorso. E' chiaro che c'è da lavorare, questo mi rende fiducioso e il risultato di oggi ancora di più. Berardi? Ha fatto un un eurogol, ancora più difficile vedendolo dalla tv. Ce lo teniamo stretto, è un grande giocatore, ha appena rinnovato e questa è la bella ciliegina. Vittoria, un eurogol di Domenico, ha firmato un contratto praticamente a vita, questo la dice lunga su questo giocatore".