Raspadori è del Napoli: dedica commovente del Sassuolo

REGGIO EMILIA - Dopo una vita giocata in maglia neroverde, Raspadori lascia il Sassuolo e passa al Napoli per compiere il definitivo salto nella sua carriera. Giovanili e prima squadra, "Raspa" dice addio a tutto quello a cui è sempre stato abituato per cominciare una nuova avventura. E su Twitter arriva il saluto affettuoso del club emiliano: "11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Grazie Jack per l’uomo che sei diventato e per le emozioni che ci hai regalato. Ti vogliamo bene!!!". Insieme alla dedica un video che mostra le foto di un baby Raspadori al Sassuolo fino alle esultanze più recenti. Nostalgia e gratitudine, c'è tutto nel messaggio d'addio.