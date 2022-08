Sassuolo, Dionisi: "Partita girata male, la società monitora il mercato"

LA SPEZIA - Il Sassuolo pareggia 2-2 contro lo Spezia al Picco. Nel post-gara ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi: "Sono soddisfatto perchè siamo cresciuti. Oggi siamo stati anche sfortunati. Potevamo evitare di prendere il primo gol, poi sul secondo non credo potevamo farci nulla. Abbiamo fatto sicuramente meglio della partita che abbiamo vinto con il Lecce. Oggi c'è girata storta come a Torino. Difficile fare l'arbitro ma un giocatore che salta non può evitare di aprire le braccia. Magari è il giocatore che ti arriva addosso da dietro". Dionisi si aspetta probabilmente qualcosa dal mercato: "Abbiamo perso Traorè per diverso tempo, la società sta monitorando il mercato e se c'è la possibilità prenderemo qualcuno. In caso contrario continuiamo così".