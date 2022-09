Sassuolo, Dionisi: "Laurentiè farà meglio, dopo la sosta rientra Berardi"

CREMONA - Dopo il pareggio a reti bianche contro la Cremonese, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:"La gara di oggi mi lascia molte cose positive. Sicuramente c'è rammarivo per non aver concretizzato le occasioni avute. Oggi abbiamo difeso bene, la Cremonese non ha fatto un tiro in porta. Soddisfatto della prestazione, meno per il risultato. Una gara avvincente nonostante lo 0-0 finale. Pinamonti? Andrea è stato encomiabile, è ancora alla ricerca della forma migliore ma lo stiamo spremendo. A differenza di Scamacca per certi aspetti Pinamonti sa giocare più da solo. Oggi ha fatto bene, la squadra adesso lo cerca di più. Scamacca come riferimento ci avrebbe dato meno solidità, dobbiamo essere più bravi ad entrare in area di rigore dove Andrea si fa trovare pronto". Su Laurentiè: "Mi è piaciuto molto, tenendo conto che ha fatto due allenamenti con noi e non conosce la lingua. A destra si adatta bene, è stato preso per giocare a sinistra ma avevamo delle defezioni a destra. Ha qualità e ha fatto bene, ma a sinistra potrà fare ancora meglio secondo me". Su Berardi: "Le tempistiche non sono state ancora rese note. La nostra speranza è di riaverlo dopo la sosta. Ma se le prestazioni rimangono queste, potremo divertirci appena rientreranno gli infortunati".