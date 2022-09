Sassuolo, Dionisi: "Thorstvedt e Ceide a disposizione per l'Udinese"

REGGIO EMILIA - Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, in vista della sfida contro l'Udinese in programma domenica per sesta giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa: "Chiedo continuità ai miei ragazzi, domenica ci aspetta una gara difficile contro un avversario che è in forma. L'Udinese non mi sorprende perchè non guardo la classifica però posso dire che non ha cambiato molti giocatori e quindi ha iniziato bene. Si tratta di una squadra che ha dato continuità perchè ha dieci undicesimi della scorsa stagione e ha mantenuto un sistema di gioco ben collaudato. Loro ci mettono in difficoltà dal punto di vista fisico e soffriamo il loro pressing in alcune zone del campo. Dovremo essere più bravi a muovere la palla". Sul precendente pari per 0-0 contro la Cremonese: "Non giochiamo per vincere 1-0 o 5-4. Scendiamo in campo per vincere facendo il masismo. Se riusciamo a essere più solidi e a creare occasioni alla fine i conti tornano. Noi stiamo facendo bene. Avremmo preferito vincere alcune partite che abbiamo pareggiato e non dimentichiamoci che gli episodi vanno accettati. CI dobbiamo prendere quello che non ci siamo presi nella partita con la Cremonese".