Sassuolo, Dionisi: "Riscattato l'Udinese. Complimenti a D'Andrea e Alvarez"

TORINO - Esulta il Sassuolo che in pieno recupero fa lo sgambetto al Torino , grazie ad una rete di Alvarez . Nel dettaglio, le parole del tecnico neroverde Alessio Dionisi , ai microfoni di Sky Sport. "L'avevamo preparata bene concedendo qualcosa sulla prima costruzione e giocando più aggressivi. Sapevamo che non era una gara facile e dovevamo sopperire con intelligenza alla loro superiorità fisica. Il pari non sarebbe stato un risultato ingiusto, ma le occasioni più importanti le abbiamo avute noi e quindi è giusto così. Con l'Udinese abbiamo perso una partita che se rigiochiamo sicuramente non la perdiamo, ma alla fine i conti tornano e oggi sono tornati. Alvarez? Sono contento per lui perchè deve giocare per arrivare al suo livello. Lui vuole più la palla nei piedi, ma così si diventa troppo prevedibili. Su questo deve lavorare, serve tempo, ma sicuramente la prestazione e il risultato di oggi lo aiuteranno”.

Dionisi: "Esordio di D'Andrea? Ha disputato una buona partita e gli ho fatto i complimenti"

“Ci ho pensato molto se farlo giocare e quando farglielo capire. Credo che fino all’ultimo non pensasse di giocare. Gli ho fatto i complimenti quando è uscito, come a tutti, non gli ho parlato prima della partita perché gli sarebbe entrato in testa poco. Ha fatto una buona partita, ha fatto ammonire due giocatori contro una squadra aggressiva e fisica. Non era forse la partita ideale per farlo esordire, ma è andata bene anche per noi".