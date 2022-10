Fantacalcio Sassuolo, Frattesi torna a parlare di Roma

SASSUOLO - Continuano le ottime prestazioni di Davide Frattesi con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista in gol oggi contro l'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Dazn: "Qui cerco di dare il massimo sempre. Poi le voci di mercato riguardano il mio procuratore e il direttore Carnevali. In ritiro sono stato male perché sognavo di tornare alla Roma e poi questo trasferimento non si è concretizzato. Ci sono rimasto male. Poi mi sono rimboccato le maniche e ho lavorato sodo. Per andare in una grande squadra devi far bene qui a Sassuolo e io finché rimarrò qui darò tutto".