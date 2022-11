Fantacalcio Sassuolo, novità Traoré e le ultime su Berardi: parla Dionisi

SASSUOLO - Alla vigilia della sfida contro l'Empoli, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi. Ecco le sue parole: "Ci siamo preparati per affrontare l'Empoli nel migliore dei modi sapendo che la classifica dice qualcosa ma non dice tutto. Tutte le partite ora sono equilibrate e bisogna fare attenzione perché giochiamo con una squadra del nostro livello. Dobbiamo fare la prestazione". "Dobbiamo creare di più, è normale che non avendo i migliori finalizzatori a disposizione qualcosa possiamo sprecare. Per i gol subiti - continua Dionisi - stiamo lavorando meglio come squadra, poi prendere 4 gol in una partita sposta i numeri. Non dobbiamo pensare ai clean sheets, la cosa che mi interessa è non prendere gol perché poi hai più possibilità di vincere". Sulla squadra: "Dispiace per Laurientè squalificato, non ci sarà nemmeno Berardi. Traorè giocherà titolare. Pinamonti? Se gioca è perchè lo merita. Nel 4-3-3 la prima punta viene valorizzata dal lavoro degli esterni. Alvarez sta crescendo, ma sta giocando Pinamonti perchè ha trovato più continuità".