Fantacalcio Sassuolo, Dionisi sul recupero di Berardi

SASSUOLO - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia del match contro la Roma di Mourinho, ha parlato così in conferenza stampa: "La Roma? Parliamo di una squadra forte con giocatori fisici, hanno giocato di più ma sono attrezzati e pronti per questo. La Roma probabilmente è ferita dal derby e non sbaglierà approccio e prestazione, ben venga perché noi vogliamo affrontare una squadra che ci affronti per batterci e noi vogliamo affrontarli per batterli". "Chi recupera? Abbiamo ancora l'allenamento di oggi e la rifinitura domani per fare le dovute valutazioni - aggiunge Dionisi -. L'allenamento di oggi è importante perché ci sono stati pochi giorni per preparare la sfida. Per me fino a questo momento la squadra ha sbagliato due partite: la prima ufficiale e l'ultima giocata. In mezzo abbiamo fatto bene perché bisogna confrontarsi con chi si ha di fronte, poi se ti mancano giocatori determinanti devi sopperire e l'abbiamo fatto, a parte l'ultima gara. È importante recuperare i giocatori, come Traore che sta recuperando giocando". Sul recupero di Berardi: "Manca ancora un allenamento e mezzo, stiamo facendo delle valutazioni su Berardi. Speriamo di recuperalo a breve. Abbiamo Laurientè che torna dalla squalifica". Per concludere, su Toljan: "Ha avuto continuità potendo giocare di più. A destra non abbiamo un'alternativa di ruolo. A parte l'ultima gara, per me Toljan ha fatto bene. La prestazione della squadra contro l'Empoli non è stata condizionata dalla stanchezza. Toljan deve fare per forza di cose gli straordinari, ma credo sia contento così".