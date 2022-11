Fantacalcio Sassuolo, Berardi titolare contro il Bologna? Parla Dionisi

SASSUOLO - "Il Bologna è una squadra con interpreti bravi ed è una squadra in salute. Dobbiamo rispettarlo, al tempo stesso siamo motivati e convinti delle nostre qualità". "Berardi titolare? Presto per dirlo, vediamo. Abbiamo ancora un allenamento e mezzo - sottolinea l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi-. Domani c'è giusto la rifinitura tattica per la partita. Sicuramente nelle gambe ha più minuti di quelli che ha giocato nella partita precedente". Queste le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia del derby emiliano contro il Bologna. Su un mini-turnover: "Qualche cambiamento ci potrà stare, le partite sono ravvicinate e capiamo che il dispendio fisico e mentale c'è. L'allenamento di oggi sarà importante. Laurientè, Berardi, Pinamonti e Traorè insieme? Spero di poter fare questa scelta presto, ma non è ancora il momento. Berardi e Laurientè non hanno mai potuto giocare insieme. Adesso c'è il Bologna e poi la sosta. Dall'allenamento di oggi capiremo chi giocherà domani". Sul riferimento avanzato: "Dopo la Roma ho detto che il riferimento avanzato è determinante nel far giocare bene la squadra contro avversari che giocano a uomo. Se il nostro riferimento avanzato non è bravo a pulire i palloni, la squadra fa fatica a creare situazioni o ad uscire da una situazione di possesso giocando. Per noi adesso c'è Pinamonti, ma non dimentichiamoci Alvarez. Loro devono essere bravi in questo".