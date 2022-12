Sassuolo, Dionisi su Berardi: è più determinante per noi che Mbappé per la Francia

TORINO - Domenico Berardi è il vero trascinatore del Sassuolo, uomo simbolo e leader del gruppo neroverde. La pensa così il suo allenatore, Alessio Dionisi, intervenuto ai microfoni de L'Ultimo Uomo-Il podcast: "Domenico ci è mancato tanto. In che misura? Come Mbappé alla Francia? Secondo voi la Francia senza Mbappé otterrebbe gli stessi risultati? Parlando di gioco dico di sì, ma stiamo parlando di un gioco a basso punteggio. Sono sempre gli stessi giocatori che determinano. Ovviamente non volevo fare il paragone Mbappé-Berardi ma per certi aspetti è stato più determinante Berardi nel Sassuolo in questi 10 di Serie A con il Sassuolo che Mbappé con la Francia perché la nazionale transalpina ha anche altri campioni. La presenza di Berardi alza il livello di tutti - aggiunge Dionisi -. Senza la sua presenza alcuni giocatori si responsabilizzano. Berardi sposta tanto e lo fa anche in allenamento. Ci sono categorie e vari livelli negli allenatori, nelle squadre e nei giocatori. Noi abbiamo in squadra un giocatore veramente bravo. Un vero peccato non averlo avuto, adesso speriamo che le cose saranno più fluide".