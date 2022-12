Fantacalcio Sassuolo, Dionisi su Berardi, Pinamonti, Frattesi e Traore

REGGIO EMILIA - "Berardi? Un piccolo problemino ma tra 48 ore tornerà ad allenarsi con noi". Lo ha dichiarato l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, al termine dell'amichevole odierna contro l'Inter: "Abbiamo preferito non rischiarlo - commenta Dionisi - ma già dopodomani riprenderà ad allenarsi con noi. Così come Laurientè, Lopez e Consigli. Pinamonti? E' uscito per un giramento di testa, penso che sia una cosa dettata dal momento, mi sento di dire nessun problema". Il match si è chiuso sul punteggio di 1-0 a favore dell'Inter: "Avevamo più assenze noi dell'Inter - sottolinea Dionisi - abbiamo fatto meglio rispetto all'ultimo test, tenendo presente che giocavamo contro l'Inter. E' stato un buon test". Spazio poi al calciomercato: "Frattesi? E' del Sassuolo e gioca nel Sassuolo, a volte si scrivono cose che si spera che succedano, Traore? Abbiamo già venduto Scamacca e Raspadori, credo che che non sia il momento di parlare di cessioni".