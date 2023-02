Udinese-Sassuolo, Dionisi ritrova Pinamonti. "E su Zortea e Bajrami..."

Udinese-Sassuolo, le parole di Dionisi

Dionisi analizza gli infortunati, i recuperi e il momento di alcuni singoli: "Recuperiamo Pinamonti che per noi è importantissimo. Ha avuto un momento difficile ma rimane comunque un giocatore importante per il Sassuolo e ora con Bajrami ritrova qualche aiuto offensivo in più. Zortea e Bajrami? Daranno una mano alla squadra perché sono arrivati con l'atteggiamento giusto e siamo stati bravi noi ad alimentarlo. Per questie due acquisti c'è stata condivisione totale con la società. Difesa? Abbiamo tante defezioni dietro. Muldur e Toljan nonn rientrano e ho soltanto cinque difensori più Pieragnolo della Primavera. Abbiamo provato qualche alternativa nei ruoli dove abbiamo dubbi, ma non sarà semplice in una partita così. Defrel? Se continuia così gioca lui e su questo non ho dubbi. Io non ho mai avuto dubbio sulle sue qualità, deve trovare continuità negli allenamenti, ora ha giocato di più e questo lo ha aiutato ma aveva bisogno di sentire fiducia attorno a sé e di ripagarla. Lui è un giocatore forte. Berardi? Lui ha libertà, ma il merito è suo perché sa giocare a calcio. In tutte le nostre azioni c'è sempre lui".