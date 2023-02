Lecce-Sassuolo, Dionisi: le condizioni di Berardi e il dubbio Pinamonti

Resettare e ripartire. Il mantra in casa Sassuolo è quello di voler ritrovare punti dopo la sconfitta interna contro il Napoli . La partita del Mapei non cancella però quanto di buono fatto in questa prima parte di 2023 da parte di Dionisi e i suoi ragazzi. Ora l'avversario si chiama Lecce , una squadra ostica che sin qui ha fatto vedere di essere la vera rivelazione della Serie A. Proprio di questa sfida ha analizzato in conferenza stampa tutte le particolarità Alessio Dionisi.

Lecce-Sassuolo, le parole di Dionisi

Alessio Dionisi parla della prossima sfida contro il Lecce: "Non possiamo guardare oltre. Siamo concentrati su questa partita che sarà difficile visto che loro arrivano da una bella vittoria a Bergamo contro l'Atalanta. Dovremo andare in campo con l'atteggiamento giusto. Dovremo fare meglio di quanto fatto contro il Napoli. Non temo nessuno del Lecce ma li rispetto. È una squadra che corre e difende, per certi aspetti stiamo diventando come loro. Sapevamo che l'inizio del girone di ritorno sarebbe stato difficile e nessuno avrebbe scommesso su di noi, ora sta a noi confermare quanto di buono fatto vedere sin qui".

In chiusura Dionisi ha parlato dei singoli: "Berardi? Si è allenato tutta la settimana quindi salvo cose clamorose ci sarà. Pinamonti si sta allenando bene, sarà della partita ma non so ancora se partirà dall'inizio o meno. Tressoldi? Aveva bisogno di tempo quando è arrivato, ha subito un po' gli errori non determinati solo da lui".